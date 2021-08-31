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Общество31 августа 2021 10:12

Должников по алиментам в Саратове отправили на работу в полицию

Такое направление на общественно полезные работы выписали приставы по решению суда
Источник:kp.ru
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Пятерых жителей Саратова отправили на принудительные работы через суд за неуплату алиментов. Мужчины накопили многотысячные долги перед своими детьми, и платили совершенно незначительные суммы или не выплачивали алименты вовсе.

Как сообщили в УФССП по Саратовской области, судебные приставы составили административные протоколы в связи с неуплатой без уважительной причины, а суд признал всех виновными и назначил каждому наказание в виде обязательных работ.

Общественно-полезными работами должникам пришлось заниматься в отделе полиции, куда их определили приставы.