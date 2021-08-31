Пенсионер на «семерке» с портретом Сталина протаранил Mercedes под Саратовом

«ВАЗ» столкнулся с «Мерседесом» Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 30 августа, в Саратовском районе произошла авария, в которой пострадали два пенсионера, о чем информирует Госавтоинспекция.

Авария случилась в 6:40 на 278 километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград. 80-летний мужчина на "семерке" врезался в стоящий на обочине Mercedes, за рулем которого находился 27-летний молодой человек.

В результате ДТП пожилой водитель ВАЗа и его 80-летняя спутница с травмами доставлены в больницу.

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