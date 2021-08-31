Завершено строительство жилья для работников скорой помощи в Елшанке

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В Елшанке Ленинского района Саратов завершено строительство жилья для работников станций скорой помощи. Всего здесь 56 квартир – одно- и двухкомнатных.

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Инициатор стройки, председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел готовое служебное жилье. Это дома мансардного типа с квартирами для молодых специалистов, которые только заканчивают медицинский колледж или университет и придут работать на подстанции скорой помощи Ленинского и Кировского районов. Некоторые будущие новоселы уже осмотрели свои квартиры.

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Вячеслав Володин отметил, что как только укомплектуют сотрудниками подстанции Ленинского и Кировского районов, начнется обсуждение строительства еще одного дома для сотрудников других подстанций скорой помощи на ул. Шелковичной.

Служебное жилье – одна из мер для привлечения специалистов на работу в скорую помощь.