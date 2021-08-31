Коронавирусом в Саратовской области заразились 245 человек

За прошедший день в Саратовской области нашли 245 новых случаев коронавируса. Всего на 31 августа в регионе заразились 80 831 человек.

Выписали с начала пандемии 74 823 пациентов, за сутки – 187.

В Саратове нашли 103 новых случая, в Энгельсском районе – 40, а в Балаковском – 17.

Среди заболевших 12 детей до шести лет, девять от семи до 14, восемь подростков 15-19-ти и 59 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 81 пациента, бессимптомно переносят COVID-19 семеро саратовцев.

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