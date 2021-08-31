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Общество31 августа 2021 8:59

В Саратовской области разрешили отстрелить 103 благородных оленя

Охотникам также разрешать добыть 234 пятнистых оленя и 1673 косули
Источник:kp.ru
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Оленей будут отстреливать больше, потому что они размножились

Оленей будут отстреливать больше, потому что они размножились

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В предстоящем сезоне охоты в Саратовской области установлены повышенные лимиты на отстрел диких животных.

Охотникам разрешено отстрелить 289 лосей, 103 оленей благородных, 234 оленей пятнистых, 1673 косули сибирской, 163 барсука.

Постановлением об объемах подписал губернатор Саратовской области. Комитет охотничьего хозяйства начнет выдачу разрешений со среды, 1 сентября. Речь идет об охоте на гонных самцов, а также на барсука.

- При определении объёмов изъятия охотничьих ресурсов использовались данные зимнего маршрутного учёта и данные мониторинга, которые проводились на территории охотничьих угодий. По сравнению с прошлым увеличены лимиты добычи пятнистого оленя, косули и барсука, что свидетельствует о росте популяций этих животных, - уточнили в областном комитете охотхозяйства и рыболовства.