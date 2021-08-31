Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 8:56

С острова возле Саратова ночью увозили наглотавшегося таблеток двухлетнего ребенка

Подробности сообщили в облспасе
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мальчика передали скорой

Мальчика передали скорой

Фото: Саратовская областная служба спасения

Вчера, 30 августа, с островов в районе Саратова пришлось эвакуировать ребенка. Подробности сообщили в облспасе.

В 22:43 спасатели получили сообщение о том, что двухлетний мальчик на турбазе Дубовая Грива наглотался таблеток.

Прибыв на место, сотрудники облспаса оказали ребенку медпомощь и перевезли на берег, где передали «скорой помощи».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.