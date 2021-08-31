С острова возле Саратова ночью увозили наглотавшегося таблеток двухлетнего ребенка

Мальчика передали скорой
Фото: Саратовская областная служба спасения
Вчера, 30 августа, с островов в районе Саратова пришлось эвакуировать ребенка. Подробности сообщили в облспасе.
В 22:43 спасатели получили сообщение о том, что двухлетний мальчик на турбазе Дубовая Грива наглотался таблеток.
Прибыв на место, сотрудники облспаса оказали ребенку медпомощь и перевезли на берег, где передали «скорой помощи».
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