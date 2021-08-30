Автохам с волгоградскими номерами возмутил жителей Саратова

Фото: Саратов онлайн
Сегодня, 30 августа, в паблике Саратов онлайн ВКонтакте появились снимки автохама, возмутившего саратовцев.
Нарушитель правил парковки был замечен в центре города, по адресу Чапаева 79.
Автомобиль с регионом 134 (Волгоградская область) припарковался в зеленой зоне. По утверждению автора, пожелавшего остаться анонимным, на этом месте был засеян свежий газон.
- Для чего спрашивается сеять газон?! Для чего делать тротуары? Похоже для того чтобы парковаться и ездить, - негодует аноним.
Парковка в зеленой зоне
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