В Саратов пришел ясный и безветренный день

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 31 августа.

В регионе облачность переменная. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы – до 13 м/с. Термометры в течение дня покажут от 26 до 31 градуса тепла.

Ночью ветер скорректирует направление на юго-восточное. Температура воздуха будет колебаться в промежутке от 11 до 16 градусов выше нуля, в пониженных местах – до +6°С.

В Саратове сейчас +11°С. К 10 утра обещают +20°С. Максимально воздух прогреется до +29°С. К ночи температура понизится до +15°С. Ветра почти нет. Ясно.

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