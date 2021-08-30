Калининская больница получила аппаратуру более чем на 32 миллиона

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» инициированного Президентом Владимиром Путиным нацпроекта «Здравоохранение» больница Калининского района Саратовской области обзавелась новым оборудованием. Подробности сообщили в Instagram медучреждения.

В больнице установили рентгеновский маммограф и проявочную машину. Аппарат начнет работать после получения санэпидзаключения от регионального Роспотребнадзора. Помимо прочего, в маммографическом кабинете сделали ремонт.

- В этом году закуплено 114 единиц оборудования по 28 наименованиям на общую сумму в 32 млн 460 тыс. рублей , - поделился главврач калининской больницы Александр Сафронов, уточнив, что, помимо маммографа, медучреждение получило 10 аппаратов ЭКГ, два дефибриллятора, аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности, стерилизаторы и многое другое.

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