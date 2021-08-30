Девять скоростных трасс готовятся к открытию в Саратовской области

Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии
До конца года в Саратовской области планируется отремонтировать более 300 километров дорог. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году
К открытию готовятся девять трасс:
«Аркадак – Соцземледельский» (5 км),
«Аркадак – Турки» в Аркадакском и Турковском районах (7,4 км и 3,5 км),
Автоподъезд к с. Питерка (1 этап, 5,2 км),
«Ершов – Чапаевка» (8,3 км),
Автоподъезд к с. Синенькие (8,4 км),
«Красный Яр – Усть-Караман» (6 км),
«Красный Яр – Ленинское» (3,9 км),
«Пугачев – Перелюб» в Пугачевском районе (6,6 км).
Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии
В завершающей стадии находится ремонт еще 14 объектов, включая четыре трассы, которые почти готовы:
«Балаково – Духовницкое» (10 км),
«Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области» (16 км),
«Степное – Мечетное – Любимово» (5 км),
«Хвалынск – Алексеевка» (13 км).
Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии
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