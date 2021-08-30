Девять скоростных трасс готовятся к открытию в Саратовской области

Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии

До конца года в Саратовской области планируется отремонтировать более 300 километров дорог. Работы выполняются в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в текущем году

К открытию готовятся девять трасс:

«Аркадак – Соцземледельский» (5 км),

«Аркадак – Турки» в Аркадакском и Турковском районах (7,4 км и 3,5 км),

Автоподъезд к с. Питерка (1 этап, 5,2 км),

«Ершов – Чапаевка» (8,3 км),

Автоподъезд к с. Синенькие (8,4 км),

«Красный Яр – Усть-Караман» (6 км),

«Красный Яр – Ленинское» (3,9 км),

«Пугачев – Перелюб» в Пугачевском районе (6,6 км).

Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии

В завершающей стадии находится ремонт еще 14 объектов, включая четыре трассы, которые почти готовы:

«Балаково – Духовницкое» (10 км),

«Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области» (16 км),

«Степное – Мечетное – Любимово» (5 км),

«Хвалынск – Алексеевка» (13 км).

Фото: Р. Бусаргин. Новости и комментарии

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