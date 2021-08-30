Житель Энгельсского района забил сожительницу до смерти за отдых в компании соседа

Фото: СУ СК по Саратовской области

Правоохранители задержали жителя Энгельсского района Саратовской области по подозрению в убийстве сожительницы, об этом информирует пресс-служба СУ СК региона.

По данным следствия, криминальная история началась вечером 12 июня в селе Старицкое. 46-летний селянин вернулся с работы и увидел, что его спутницы жизни нет дома. Вскоре он обнаружил ее распивающей спиртное в доме соседа. Мужчина потребовал, чтобы гражданская жена пошла с ним.

Вернувшись домой, селянин сам принялся распивать алкоголь и припоминать женщине старые обиды: он упрекнул свою спутницу в пьянстве, из-за чего началась ссора. В ответ на грубость со стороны женщины, агрессор бросился на нее с кулаками. Закончив избиение, злоумышленник лег спать, а когда проснулся, понял, что сожительница все еще лежит без сознания. Он попросил соседку вызвать скорую, но прибывшие медики могли только констатировать смерть потерпевшей.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу. Уголовное дело передано в суд.

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