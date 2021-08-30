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Происшествия30 августа 2021 16:17

В Саратове сестер-близняшек задержали за закладки мефедрона

Наркотик прятали на детских площадках
Наталия Калинина
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Две 31-летние жительницы Саратова задержаны за закладки синтетического наркотика мефедрона, об этом информирует пресс-служба ГУ МВД.

По версии следствия, сестры прятали наркотики по городу, в том числе на детских площадках.

Всего сотрудники полиции обнаружили десять тайников. Общий вес обнаруженного наркотика составил 3,88 грамма.

Задержание произвели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Саратовской области при поддержке отряда спецназначения «Гром». Подозреваемые заключены под стражу.

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