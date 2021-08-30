«Никто, кто умирает сейчас, не был привит»: Министр Олег Костин заявил, что в таком режиме долго жить невозможно

Олег Костин

Министр здравоохранения Саратовской области выступил с рядом заявлений по текущей ситуации с коронавирусом.

Он заявил, что врачи работают на пределе и долго продолжаться так не может. Люди должны помочь медикам не только соблюдением режима ограничений, но и главным образом – сделав прививку от коронавируса.

- Каждый день от коронавируса в регионе умирают по 18-20 человек. Это не выше, чем когда лежали в госпиталях 1,5 тысячи и умирали по 10 человек в день, но каждая потеря человека не может не считаться.

Нам как врачам больно и обидно. Но я не могу понять – у каждого погибшего в деле приписка – отказ от вакцинации. Никто из них не был привит. Никто, кто умирает сейчас не был привит, - заявил Костин.

Он напомнил, что у привитых, если они заразятся, заболевание протекает в легкой форме.

- Сделайте простой вывод. Спасите хотя бы своих родителей, приведите их к нам, позвоните – мы приедем, - предложил министр.

Костин заметил, что в Саратовской области идет подъем детской заболеваемости коронавирусом. И пневмония у детей сегодня уже не исключение.

- Жалуются пациенты на быструю выписку. Потому что мы должны освободить койки для другого заболевшего, чтобы теперь спасти ему жизнь. Скоро будет введена новая инфекционная больница. Но мы не можем постоянно жить в таком режиме. Посмотрите на Москву – они сделали, что их просили, и кривая инфекции пошла вниз. – заключил Олег Костин.