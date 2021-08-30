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Экономика30 августа 2021 15:06

Оборот розничной торговли в Саратовской области ниже, чем в соседних регионах

Позиции в рейтинге распределены при пересчете на одного жителя региона
Наталия Калинина
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Рейтинг РИА Новости

Рейтинг РИА Новости

Эксперты РИА Новости составили рейтинг российских регионов по развитию розничной торговли.

Саратовская область находится на 51 месте из 85 по динамике розничной торговли.

В первом полугодии 2021 года оборот увеличился в 80 российских регионах, в том числе в Саратовской области, хотя рост зафиксирован сравнительно небольшой: 6 процентов, против таких лидеров рейтинга, как Адыгея и Краснодарский край: 24,4 и 20,5 процентов соответственно.

Стоит отметить, что оборот розничной торговли в среднем на одного жителя Саратовской области составил в первом полугодии 2021 года 87,3 тысяч рублей. Это немного меньше, чем в Ульяновской области и значительно меньше, чем в Оренбургской, Самарской, Пензенской и Волгоградской областях.

Доля Саратовской области в общероссийском обороте розничной торговли в первом полугодии 2021 года составила 1,2 процента.

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