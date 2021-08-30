Задержан снесший забор и устроивший ночные гонки по дворам автохам из Энгельса

Фото с места событий

Сегодня, 30 августа, стало известно о задержании нарушителя спокойствия жителей Энгельса.

Автолюбитель устроил настоящие гонки во дворе жилого дома: сломал автоматические ворота и ездил по двору без покрышки, высекая целые снопы искр. Инцидент произошел по адресу Кондакова, 48 около часа ночи.

Благодаря камерам видеонаблюдения стало известно, что возмутителем спокойствия оказался мужчина на синем автомобиле Fiat с номером цифрами в госномере 184. На предоставленных кадрах видно, как он частично сносит ворота, пытаясь удрать от преследующих его жителей.

По имеющейся информации, автодебошир был задержан возле автозаправки на улице Трудовая в ту же ночь.

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