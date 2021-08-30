Состояние исторического здания школы в Саратове возмутило Вячеслава Володина

Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин посетил здание бывшей школы №3 в Саратове.

Речь идет о здании, признанным объектом культурного наследия местного значения «Здание частной женской гимназии М.И. Горенбург-Островской». Оно расположено на углу улиц Горького и Сакко и Ванцетти.

Здание признано аварийным и много пустует. С 2013 года дом находится в ведении управления судебного департамента. Часть объекта остается в частных руках.

Фото: Володин Саратов

- Кто будет заниматься восстановлением? Если бы это касалось рядового гражданина, быстро нашлись бы те, кто ситуацией заинтересовался, – возмутился спикер Госдумы и предложил продумать, что может быть в этом здании в будущем.

Фото: Володин Саратов

- Надо готовить проект на реставрацию. Здание передать под дополнительное образование, либо под организацию досуга для детей. Иначе мы его потеряем, – обратился к местным властям Вячеслав Володин.

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