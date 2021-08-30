Саратовский облсуд отказался смягчать приговор генералу Игоря Качева

Бывшему руководителю ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев отказали в смягчении приговора: он проведет в колонии-поселении два года, а также выплатит потерпевшей 6,2 миллиона рублей. Сегодня, 30 августа, в Саратовском областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба на приговор по уголовному делу.

Адвокат Игоря Качева настаивал на оправдательном приговоре, ссылаясь на нарушения и искажение свидетельских показаний. Обвинение также подало апелляцию, настаивая на дополнительном наказании для Игоря Качева: на запрете занимать государственные должности сроком на два года.

Судья постановила приговор оставить без изменения, а жалобы – без удовлетворения.

Напомним, 56-летнего генерал-майора Игоря Качева судили за коррупцию при госзакупках. Кроме того, его обвиняли в преступлениях, связанных с присвоением и растратой федеральных денежных средств.

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