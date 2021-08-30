Два сотрудника саратовской колонии обвиняются в получении крупной взятки

Злоумышленников вычислили сотрудники УЭБиПК регионального ГУ МВД
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи по особо важным делам Следственного комитета Саратовской области продолжают заниматься делом о получении взятки сотрудниками регионального УФСИН. Подробности сообщили в пресс-службе СК.
Напомним, по данным следствия, в период с сентября 2017-го по июнь 2020-го начальник центра трудовой адаптации осужденных и начальник отдела материально-технического обеспечения одной из колоний региона за способствование в выборе некой компании в качестве поставщика получили частями 326 850 рублей.
Злоумышленников вычислили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД.
Один из обвиняемых во всем сознался, второй от дачи показаний отказывается.
- По ходатайству следственного органа судом в отношении бывшего начальника центра трудовой адаптации осужденных исправительной колонии УФСИН России по Саратовской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении начальника отдела материально-технического обеспечения – домашний арест, - говорится в сообщении СК.
Расследование уголовного дела продолжается.
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