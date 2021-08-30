Опубликованы новые стандарты оценки ЕГЭ и ОГЭ 2022 года

ЕГЭ снова модернизируют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил документы, регламентирующие структуру и содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) для ЕГЭ в 2022 году.

С 2022 года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В связи с этим в КИМ включены новые модели заданий, предполагающие более развернутые ответы и представление аргументации.

Так, например, в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания с геометрическими фигурами, в ЕГЭ по биологии включено задание, проверяющие умение прогнозировать результаты эксперимента с клетками живого существа. Из экзаменационной работы по истории исключено историческое сочинение, но добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей, а также расширено задание по Великой Отечественной войне. В ЕГЭ по литературе добавлен новый материал: включена зарубежная литература и больше отечественной поэзии. Расширено обязательно сочинение, увеличено время на ответ по обществознанию.

Вопросы и предложения относительно КИМ можно направлять на адрес fipi@fipi.ru до 30 сентября 2021 года, о чем напоминает министерство образования Саратовской области.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.