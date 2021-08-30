Юные саратовцы привезли с соревнований по гребле 16 медалей

Гребцы из Саратовской области получили 16 медалей на прошедшем в Казани первенстве России. Подробностями поделились в пресс-службе регионального министерства молодежной политики и спорта.

Соревнования проходили с 26 по 29 августа. Участие в них принимали более 350 юношей и девушек в возрасте до 19 лет из 15 регионов. От Саратовской области выступали 30 учеников областной спортшколы олимпийского резерва по гребному спорту.

- На дистанции 2000 метров серебро завоевали Анастасия Кучеренко в классе женских одиночек (1х); Эльвира Мамедова, Татьяна Тимошенко, Мария Шеметова, София Филинова, рулевая Анна Храпова в классе четверок с рулевым (4+); бронзовыми призерами стали Вячеслав Колосов в классе одиночек (1х); Владислав Щербаков, Артем Конов, Артем Саушкин, Владислав Максимов, Михаил Леднев, Сергей Холод, Борис Жиромский, Данила Ефремов, рулевая Анара Джумагалиева в классе восьмерок с рулевым (8+), - говорится в сообщении ведомства.

Всего саратовцы привезли 16 медалей – шесть серебряных и 10 бронзовых.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.