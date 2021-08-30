Праздник для галочки: власти Энгельса объяснили перенос салюта без предупреждения горожан

В администрации Энгельса нашли объяснение странному переносу времени салюта в честь Дня города Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 30 августа, администрация Энгельса прокомментировала публикацию «КП-Саратов» о переносе салюта в День города. Мероприятие началось на 35 минут раньше запланированного времени.

В пресс-службе администрации Энгельсского муниципального района пояснили, что виноваты сами горожане.

- При проведении праздничной программы учитывались требования Роспотребнадзора и Постановления регионального правительства. Праздничные мероприятия были распределены по отдельным площадкам, чтобы не допустить скопления людей. Вечерняя программа началась в 20:00. Организаторы увидели, что на площади собирается множество людей, и стали объяснять зрителям, что нельзя стоять большой группой в одном месте, а нужно соблюдать дистанцию. Такие объявления звучали каждые 15 - 20 минут. Было решено сократить программу и провести салют раньше. Об этом неоднократно объявлялось со сцены, - объяснили изменения программы в администрации города.

То, что большая часть горожан прислушалась к ранее озвученным рекомендациям и на площадь не пошли, а значит не слышали объявлений о переносе салюта, администрацию Энгельсского района не смутило.

В пресс-службе ссылаются на ограничительные требования и рекомендации Роспотребназора, как будто они не существовали до начала праздника.

При этом на официальном сайте администрации сообщили, что рекомендации были выдержаны - "на центральной площади Энгельса, которая вмещает до 20 тысяч человек, одномоментно собралось не более тысячи".

Напомним, на всех афишах и в программах празднования, начало праздничного салюта было обозначено в 22.00. Никакой информации о переносе времени на сайте администрации и в соцсетях не появилось. Многие жители и гости города, которые хотели выйти на центральные улицы именно к его началу просто не успели этого сделать и пропустили шоу, которое изначально для них и предназначалось.

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