Парк Кумысная Поляна планируют расширить и сделать там лесничество

Парк Кумысная Поляна планируют расширить и организовать там лесничество, об этом сообщает председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Природный парк «Кумысная поляна» занимает 4519 га земли. Более 90 процентов территории является особо охраняемой природной зоной регионального значения. Здесь обитают уникальные виды растений и животных, поэтому на прилегающих к парку земельных участках установлена охранная зона.

В целях развития этого природного комплекса Роман Бусаргин поручил министерству природных ресурсов и экологии области подготовить проект по расширению «Кумысной поляны».

- Необходимо проработать вопрос создания на территории парка городского лесничества, которое должно заработать с 1 января 2022 года, - сообщил председатель правительства и добавил, что на «Кумысной поляне» под особый контроль взяты родники. В рамках национального проекта «Экология» проводится работа по их реконструкции и благоустройству прилегающей территории.

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