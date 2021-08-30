В случае достройки ЖСК «Спартак» в Саратове квартиры могут передать многодетным семьям

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Вячеслав Володин 30 августа посетил стадион «Спартак». Напомним, в прошлом году на спортобъекте прошел первый этап реконструкции: здесь появились плоскостные сооружения и была отремонтирована входная группа.

Теперь планируется строительство здания с трибунами на 499 мест. Здесь появится манеж для занятий легкой атлетикой, тир, залы силовой подготовки, сайклинга, раздевалки. Проектирование уже выполнено.

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- На следующий год то, что изображено на проекте, мы должны реализовать, – сказал Володин. Он также поднял вопрос долгостроя, который находится рядом со стадионом.

- Если появится возможность достроить вместе с ДОМ.РФ, можно будет отдать эти квартиры многодетным семьям, – отметил он.

Напомним, обманутые дольщики ЖСК «Спартак» получили компенсации от ДОМ.РФ.

Вячеслав Володин призвал в этом году начать работы по второму этапу реконструкции стадиона, а завершить в следующем году.