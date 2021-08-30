Жители Ленинского района сами эвакуировались с пожара

Горел одноэтажный барак
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Жители Ленинского района Саратова самостоятельно эвакуировались с пожара. Инцидент произошел вчера, 29 августа.
Пожарные получили сигнал об огне на улице СМП, 210 в 20:57. Горела одна из квартир в одноэтажном деревянном бараке. К приезду специалистов регионального МЧС пламя охватило кровлю дома и сараи во дворе.
На место отправлялись шесть пожарных расчетов. Площадь и причина пожара пока неизвестны.
Местные жители покинули дом до приезда пожарных, сообщили в пресс-службе МЧС.
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