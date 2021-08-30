Авария на сетях КВС: все больше улиц в центре Саратова остаются без воды

Сегодня, 30 августа, поступило сообщение об очередной коммунальной аварии в центре Саратова.

Как сообщает ООО «КВС» авария произошла на городском водопроводе по адресу: Кузнечная, 5. На время проведения работ ограничено холодное водоснабжение абонентов в квадрате улиц: Октябрьская - Челюскинцев - Кузнечная - Комсомольская.

Закончить работы специалисты обещают к 20:00.

Напомним, ранее уже было опубликовано предупреждение об отключении воды в центре Саратова из-за аварии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.