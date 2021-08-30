Саратовская область нарастила поставки сельхозпродукции за рубеж

По итогам 2020 года Саратовская область занимает первое место в ПФО по экспорту продукции аграрно-промышленного комплекса. В общем объеме экспорта ПФО доля региона составляет 20%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Роман Ковальский.

По итогам 2020 года на внешние рынки Саратовской областью отправлено сельхозпродукции на общую сумму 388 млн. долларов США, объемом около 1 млн тонн.

По сравнению с 2019 годом объем экспорта продукции регионального агропрома за аналогичный период увеличился в 1,6 раза.

В числе внешнеэкономических партнеров региона – более 50 стран Европы, Азии, Ближнего Востока. Саратовская область входит в топ-5 регионов-экспортеров подсолнечного масла, маргарина, зернобобовых, жмыхов и в топ-15 экспортеров пшеницы.