Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2021 9:40

После ДТП возле Крытого рынка в больницу попали два саратовца

Оба были пассажирами
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водители не пострадали

Водители не пострадали

Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 29 августа, во Фрунзенском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В 23:25 напротив дома №64 на Сакко и Ванцетти, возле Крытого рынка, 33-летний мужчина за рулем Infiniti врезался в Mitsubishi под управлением 23-летнего парня.

В последствии аварии 27-ми и 26-летнего пассажиров японского авто пришлось госпитализировать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.