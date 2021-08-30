После ДТП возле Крытого рынка в больницу попали два саратовца

Водители не пострадали Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 29 августа, во Фрунзенском районе Саратова произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

В 23:25 напротив дома №64 на Сакко и Ванцетти, возле Крытого рынка, 33-летний мужчина за рулем Infiniti врезался в Mitsubishi под управлением 23-летнего парня.

В последствии аварии 27-ми и 26-летнего пассажиров японского авто пришлось госпитализировать.

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