Николай Панков: спорткомплекс и автошкола скоро появятся в Шиханах

Новый спорткомплекс в Шиханах
Николай Панков посетил город Шиханы, где активно идет благоустройство общественных территорий.
Сейчас отремонтированы тротуары на улице Здравоохранения, где расположена медсанчасть. В этом году там должна появиться и парковка.
Новый тротуар
- Тут сделали безопасные пешеходные дорожки, по которым люди идут в учреждение здравоохранения. В будущем году планируется отремонтировать и проезжую часть. Проблемы жителей Шихан, решаются комплексно, - отметил Николай Панков.
В спорткомплексе можно проводить соревнования с командами других регионов
По просьбам жителей в городе появится автошкола, туда уже начали принимать заявления от желающих. Людям больше не придется ездить в Вольск, чтобы получить права.
Еще один тротуар отремонтирован на улице имени Героя Советского Союза Алексея Рыбакова. Он ведет к новому спортивно-оздоровительному комплексу.
Бассейн подходит для людей с ограниченными возможностями
- Работы на спортивном объекте практически завершены, осталось завезти мебель и можно открываться. В спорткомплексе такого уровня можно будет проводить соревнования с командами из районов области и соседних регионов. Что особенно важно, комплекс приспособлен для людей с ограниченными возможностями. В том числе, есть возможность для посещения бассейна. Это особенно важно для подготовки параолимпийцев. Сейчас строится бассейн у школы в Перелюбе, появились спорткомплексы в Балаково, Вольске, Пугачеве, в Волжском районе Саратова. Занятия там бесплатные. Все больше жителей нашего региона вовлекается в спорт, - подчеркнул Николай Панков.
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