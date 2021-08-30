Николай Панков: спорткомплекс и автошкола скоро появятся в Шиханах

Новый спорткомплекс в Шиханах

Николай Панков посетил город Шиханы, где активно идет благоустройство общественных территорий.

Сейчас отремонтированы тротуары на улице Здравоохранения, где расположена медсанчасть. В этом году там должна появиться и парковка.

Новый тротуар

- Тут сделали безопасные пешеходные дорожки, по которым люди идут в учреждение здравоохранения. В будущем году планируется отремонтировать и проезжую часть. Проблемы жителей Шихан, решаются комплексно, - отметил Николай Панков.

В спорткомплексе можно проводить соревнования с командами других регионов

По просьбам жителей в городе появится автошкола, туда уже начали принимать заявления от желающих. Людям больше не придется ездить в Вольск, чтобы получить права.

Еще один тротуар отремонтирован на улице имени Героя Советского Союза Алексея Рыбакова. Он ведет к новому спортивно-оздоровительному комплексу.

Бассейн подходит для людей с ограниченными возможностями

- Работы на спортивном объекте практически завершены, осталось завезти мебель и можно открываться. В спорткомплексе такого уровня можно будет проводить соревнования с командами из районов области и соседних регионов. Что особенно важно, комплекс приспособлен для людей с ограниченными возможностями. В том числе, есть возможность для посещения бассейна. Это особенно важно для подготовки параолимпийцев. Сейчас строится бассейн у школы в Перелюбе, появились спорткомплексы в Балаково, Вольске, Пугачеве, в Волжском районе Саратова. Занятия там бесплатные. Все больше жителей нашего региона вовлекается в спорт, - подчеркнул Николай Панков.

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