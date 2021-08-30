Проект комплексного развития поселка для многодетных семей разработает Андрей Воробьев

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Вячеслав Володин 30 августа посетил поселок Воробьевка, где предоставляются земельные участки многодетным семьям. Сформирован 1231 земельный участок, 15 новых домов введено, еще 140 сейчас строится.

При этом в поселке жить сегодня затруднительно из-за полного отсутствия коммуникаций. Городские власти предоставили многодетным семьям участки для строительства жилья в местности, где нет воды, газа, дорог, а также социальных объектов, мест для отдыха.

- Это проект социальный, земля выделена для многодетных семей. Давайте проработаем очередность реализации этого проекта, сроки. Экспертизу необходимо провести. Должен быть проект комплексного обустройства территории. Детские сады, школы, поликлиника. Один на один бросать людей с проблемой неправильно, – цитируют Вячеслава Володина в телеграм-канале его сторонников Володин.Саратов.

Глава Саратова Михаил Исаев рассказал, что до 1 октября будет представлен проект развития территории.

- У вас есть опыт в строительстве, займитесь этими вопросами. Надо предусмотреть все, что необходимо для семей с большим количеством детей. Но здесь должна быть этапность, – обратился Вячеслав Володин к депутату областной думы Андрею Воробьеву.

Андрей Воробьев уже обсудил с жителями, что они хотят видеть в поселке. Он займется разработкой проекта займется