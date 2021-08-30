В Энгельсе неизвестный автохам гонял по дворам без покрышки и протаранил ворота

Фото: Мой Энгельс

Сегодня ночью, 30 августа, в одном из дворов Энгельса неадекватный мужчина носился между припаркованных авто на машине, у которой с одного колеса слетела покрышка. Грохот и снопы искр из под обода носящейся машины разбудили многих.

Инцидент произошел по адресу Кондакова, 48 около часа ночи. По словам очевидцев, неизвестный автолюбитель некоторое время пытался выехать из двора через автоматические ворота, но, по какой-то причине, не мог преодолеть преграду и решил их сломать.

Услышав шум, местные жители выбежали на улицу и попытались поймать возмутителя спокойствия. Хулиган стал удирать от них, нарезая круги по двору, при этом у него с правого переднего колеса слетела покрышка. Фото и видео с места событий появились в социальных сетях.

Сломанные ворота

Сейчас возмутителя спокойствия ищет полиция и ГИБДД.

Как сообщили очевидцы, утром обнаружились повреждения на нескольких автомобилях.

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