Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 248 человек

За прошедший день в Саратовской области нашли 248 новых случаев коронавируса. Всего на 30 августа в регионе заразились 80 586 человек.

Выписали с начала пандемии 74 636 пациентов, за сутки – 158.

В Саратове нашли 98 новых случаев, в Энгельсском районе – 36, а в Балаковском – 20.

Среди заболевших по четверо детей до шести лет и от семи до 14, семеро подростков 15-19-ти и 98 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 103 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 пятеро саратовцев.

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