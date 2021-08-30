Два очага африканской чумы свиней обнаружены в Саратовской области, о чем информирует региональное управление Россельхознадзора.

26 августа в Вольском районе были обнаружены останки домашней свиньи, зараженной АЧС. Это произошло на берегу реки Терешка. Диагноз установлен Балаковской ветеринарной лабораторией.

27 августа на территории Елшанского муниципального образования Воскресенского района была обнаружена африканская чума свиней. Генетический материал вируса выявило тестирование в личном подсобном хозяйстве жителя села Афанасьевка.

Специалисты Россельхознадзора заняты ликвидацией инфекции. Трупы животных уничтожены, приняты меры по обеззараживанию территорий. В районах установлен карантин.

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