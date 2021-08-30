Перекресток в центре Саратова перекрывают более чем на 2,5 недели

Сегодня, 30 августа, в центре Саратова закрывают перекресток. Это связано с плановыми работами «Т Плюс».

Речь идет о пересечении улиц Радищева и Гоголя. На время реконструкции магистрального трубопровода там поочередно ограничат движение транспорта.

Завершить работы коммунальщики планируют к 18 сентября.

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