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Общество30 августа 2021 8:38

Перекресток в центре Саратова перекрывают более чем на 2,5 недели

«Т Плюс» ведут работы
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Сегодня, 30 августа, в центре Саратова закрывают перекресток. Это связано с плановыми работами «Т Плюс».

Речь идет о пересечении улиц Радищева и Гоголя. На время реконструкции магистрального трубопровода там поочередно ограничат движение транспорта.

Завершить работы коммунальщики планируют к 18 сентября.

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