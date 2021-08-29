Салют в честь Дня города в Энгельсе дали на 40 минут раньше

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В Энгельсе сегодня, 29 августа, отметили День города.

Обычно празднества назначались на субботу, но в этот раз она совпала с 80-летием депортации немцев Поволжья. Энгельс был столицей автономной республики немцев, которая просуществовала до 1941 года, поэтому в день, когда отмечали годовщину траурной даты, не стали устраивать праздничные мероприятия по случаю дня Энгельса.

Кульминацией праздника должен был стать красочный салют. Он был запланирован на 22.00.

Однако по неизвестным пока причинам, залпы прогремели в 21.25 и к 21.30 уже завершились. Большое количество горожан, кто планировал выйти на центральные улицы и посмотреть салют, остались без этого праздничного шоу. Трансляцию также намечали на 22.00, и многие не успели вовремя подключиться к ней.