Велосипедист проехал на красный и попал под внедорожник в Вольске

Авария в Вольске

Сегодня утром, 29 августа, в Вольске произошло ДТП с участием велосипедиста.

Авария была зафиксирована в 8:32 около дома 76/80 на Коммунистической. 24-летний молодой человек проехал перекресток на красный свет на велосипеде и столкнулся с автомобилем TOYOTA LAND CRUISER, за рулем которого был 68-летниц водитель.

В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу.

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