Подростка на велосипеде и с палаткой ищут волонтеры Саратовской области

Фото: "Лиза Алерт" Саратов

Сегодня, 29 августа, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили, что на территории региона может находиться пропавший житель Республики Чувашия.

Пропал 17-летний Миа Тимур Мухамад Азадович из Чебоксар. 24 августа 2021 года он ушел из дома и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 182 сантиметра, он нормального телосложения, имеет черные глаза и черные волосы. В день исчезновения на нем были зеленая куртка, синие джинсы, черные кеды

С собой он имел рюкзак с палаткой и велосипед красного цвета

По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 937 377 71 21 инфорг Светлана.

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