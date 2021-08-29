Подростка на велосипеде и с палаткой ищут волонтеры Саратовской области

Фото: "Лиза Алерт" Саратов
Сегодня, 29 августа, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили, что на территории региона может находиться пропавший житель Республики Чувашия.
Пропал 17-летний Миа Тимур Мухамад Азадович из Чебоксар. 24 августа 2021 года он ушел из дома и не вернулся.
Рост пропавшего составляет 182 сантиметра, он нормального телосложения, имеет черные глаза и черные волосы. В день исчезновения на нем были зеленая куртка, синие джинсы, черные кеды
С собой он имел рюкзак с палаткой и велосипед красного цвета
По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 937 377 71 21 инфорг Светлана.
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