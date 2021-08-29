Коровы топчут могилы под селом в Саратовской области

Животные беспрепятственно проникают на территорию кладбища
Коровы гуляют по кладбищу в Саратовской области. Сегодня, 29 августа, в социальных сетях появились снимки с места событий.
Пользователь, пожелавший остаться анонимным, написал в паблике Саратов онлайн, что проблема возникла в селе Чистый Плёс, которое находится в Ершовском районе Саратовской области.
Кладбище села Чистый Плес
- На местном кладбище нет не какого ограждения и домашний скот ходит по могилам. Администрация не предпринимает никаких действий. Прошу огласки, чтобы власть увидела, - пишет возмущенный житель района.
На предоставленных снимках видно, что животные действительно ходят по кладбищу.
Жители недовольны
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