Коровы топчут могилы под селом в Саратовской области

Животные беспрепятственно проникают на территорию кладбища

Коровы гуляют по кладбищу в Саратовской области. Сегодня, 29 августа, в социальных сетях появились снимки с места событий.

Пользователь, пожелавший остаться анонимным, написал в паблике Саратов онлайн, что проблема возникла в селе Чистый Плёс, которое находится в Ершовском районе Саратовской области.

Кладбище села Чистый Плес

- На местном кладбище нет не какого ограждения и домашний скот ходит по могилам. Администрация не предпринимает никаких действий. Прошу огласки, чтобы власть увидела, - пишет возмущенный житель района.

На предоставленных снимках видно, что животные действительно ходят по кладбищу.

Жители недовольны

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