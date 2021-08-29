Еще 20 жителей Саратовской области скончались от коронавируса

Сегодня, 29 августа, оперштаб опубликовал данные по смертности от коронавируса в Саратовской области.

За прошедшие сутки от осложнений при COVID-19 скончались 20 человек: 11 женщин и 9 мужчин в возрасте от 57 до 79 лет. Общее количество жертв инфекции достигло 2 285.

Напомним, всего коронавирусом заразились 80 338 человек, 244 из них узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 74 478 человек, за сутки — 203.

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