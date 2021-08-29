Квадрат улиц в Заводском районе остался без воды

Сегодня, 29 августа, в Заводском районе Саратова произошла очередная коммунальная авария, о чем информирует ООО «КВС».
Для устранения повреждения на городском водопроводе по адресу: Заречная, 2.
По прогнозам коммунальщиков, до 20:00 без воды останутся абоненты квадрата улиц Хомяковой - Заречная - Азина - Школьный проезд.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.