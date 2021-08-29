49-летний житель Саратова погиб из-за загоревшихся на кухне вещей

Вчера, 28 августа, в Саратове произошел пожар, жертвой которого стал 49-летний мужчина.

Возгорание было зафиксировано в 22:45 в десятиэтажном доме на улице Лунной в Ленинском районе. Пожар начался на седьмом этаже в однокомнатной квартире. Горели вещи на кухне, площадь пожара составила 5 квадратных метров.

В результате пожара погиб 49-летний мужчина. На тушение выезжали два пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

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