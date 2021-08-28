Саратовская область вошла в число регионов для старта новой программы расселения аварийного жилья

.
Саратовская область войдет в число первых девяти регионов страны, где запускается новая программа по сносу аварийного жилья.
Об этом сообщили в телеграм-канале "Володин.Саратов" сторонники председателя ГД.
В Саратовской области под новый этап программы попадают 773 дома, отнесенных к категории аварийных:
Саратов – 478;
Энгельсский р-н – 92;
Балаковский р-н – 76;
Ершовский р-н – 45;
Вольский р-н – 21;
Балашовский р-н – 19;
Саратовский р-н – 17;
Петровский р-н – 6;
Советский р-н – 5;
Пугачевский р-н – 4;
Красноармейский р-н – 3;
Марксовский р-н – 3;
Новоузенский р-н – 1;
Ровенский р-н – 1;
Ртищевский р-н – 1;
ЗАТО Шиханы - 1.
Общая площадь домов 489283 кв. м, 11 172 квартиры, в которых проживают 21 506 человек.
Полный список здесь.
Уже в 2022 году планируется выделение 45 млрд рублей на снос аварийного жилья в стране. Об этом на съезде партии Единая Россия рассказал Президент Владимир Путин и предложил запустить новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.
Закон о новой программе расселения аварийного жилья должен быть принят до конца текущего года уже новым созывом Государственной Думы.