Саратовская область вошла в число регионов для старта новой программы расселения аварийного жилья

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Саратовская область войдет в число первых девяти регионов страны, где запускается новая программа по сносу аварийного жилья.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Володин.Саратов" сторонники председателя ГД.

В Саратовской области под новый этап программы попадают 773 дома, отнесенных к категории аварийных:

Саратов – 478;

Энгельсский р-н – 92;

Балаковский р-н – 76;

Ершовский р-н – 45;

Вольский р-н – 21;

Балашовский р-н – 19;

Саратовский р-н – 17;

Петровский р-н – 6;

Советский р-н – 5;

Пугачевский р-н – 4;

Красноармейский р-н – 3;

Марксовский р-н – 3;

Новоузенский р-н – 1;

Ровенский р-н – 1;

Ртищевский р-н – 1;

ЗАТО Шиханы - 1.

Общая площадь домов 489283 кв. м, 11 172 квартиры, в которых проживают 21 506 человек.

Полный список здесь.

Уже в 2022 году планируется выделение 45 млрд рублей на снос аварийного жилья в стране. Об этом на съезде партии Единая Россия рассказал Президент Владимир Путин и предложил запустить новую программу по расселению жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

Закон о новой программе расселения аварийного жилья должен быть принят до конца текущего года уже новым созывом Государственной Думы.