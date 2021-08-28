Одобрено объединение Саратовской, Энгельсской и Балаковской станций скорой помощи

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Общественный Совет при министерстве здравоохранения Саратовской области обсудил и одобрил слияние Саратовской городской станции скорой медицинской помощи, Энгельсской станции скорой медицинской помощи и Балаковской станции скорой медицинской помощи в единое учреждение – Саратовскую областную станцию скорой медицинской помощи.

Объясняют в минздраве слияние созданием единого управленческого и дежурно-диспетчерского звена, укреплением материально-технической базы, равномерным укомплектованием кадрами и обеспечением единого баланса заработной платы сотрудников.

Главный врач Саратовской городской станции скорой медицинской помощи Олег Андрущенко отметил, что недавний опыт объединения с региональным Центром медицины катастроф позволил достичь большинства из этих целей.

- И самое главное, было бы правильно, чтобы работникам «скорых» в крупных городов области были доступны те блага, которые сегодня инициированы в областном центре – это и повышение заработной платы, и служебное жилье, и бесплатное обучение в ординатуре и многое другое. Не нужно забывать и про процессы агломерации, которые сегодня активно ведутся. Наша – саратовская «скорая» - уже фактически обслуживает население муниципальных районов, прилегающих к областному центру», - цитирует Олега Андрущенко сайт министерства здравоохранения региона.