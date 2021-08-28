Более двух десятков улиц в Саратове остались без водоснабжения из-за аварий на сетях КВС

С утра в субботу в Саратове более 20 улицу остались без водоснабжения из-за аварий на сетях ООО «КВС».

До 18.00 без воды жители 3 и 4-й Масленниковых проездов, улицы Мясницкая (от 3-го Масленникова тупика до 2-го Мясницкого тупика), 1 и 2-ого Мясницких тупиков из-за аварии возле дома 140 на Мясницкой.

К этому времени планируют закончить работы по ремонту водопровода на Саловской 6А. Впрочем, в который раз. Но без воды тут снова жильцы домов на улице Усть-Курдюмская, 3, 3Б, 7а, 7Б, 7г, 7д; Саловская, 5а, 6, 8, 10, 12; Шевыревская, 2, 6; Державинская, 5; Бр.Никитиных, 4, 4а.

До 20.00 без воды из-за аварий на Измайлова, 5, 1-ой Пионерской, 46 и Пристанской, 55 жители домов:

- в квадрате улиц Измайлова - 1я Прокатная - Безымянная - 2я Прокатная:

- улиц 1-я Пионерская от 8-го Артельного проезда до 4-й Нагорной, улицы Н.Астраханская от 2-й Нагорной до 4-й Нагорной;

- улицы Пристанская от Вольской до Чапаева, а также 1-й Магнитного проезда.