Очередной житель Саратова решил украсть электросамокат из проката

Кражи самокатов не прекращаются, несмотря на вмонтированные в них устройства слежения

Очередная неудачная попытка украсть электросамокат, которые предназначены для взятия в аренду, произошла в Саратове.

В полицию поступило заявление, что электросамокат стоимостью 14500 рублей украден с площадки для проката на улице Топольчанская.

Полиция легко отыскала подозреваемого – 50-летний мужчина в отделе признался в краже, похищенное транспортное средство у него нашли и изъяли. На него завели уголовное дело и пока отпустили под подписку о невыезде.

В ГУ МВД напомнили, что электросамокаты, сдаваемые в прокат на улицах города, снабжены устройствами слежения, поэтому такие кражи раскрываются в короткие сроки.