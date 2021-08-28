В Саратовской области коронавирусом заразились еще 238 человек

В оперштабе Саратовской области сообщили данные о новых заражениях COVID-19 в регионе.

К утру 28 августа стало известно о еще 238 новых случаях коронавируса.

по числу заболевших за сутки лидирует Саратов – 105 человек, в Энгельсском районе 36 новых больных коронавирусом, в Балаковском – 13.

Среди них 76 человек старше 60 лет и 29 детей в возрасте до 14 лет.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 80 094 человека.

Выздоровели с начала эпидемии 74 275 человек, за сутки — 245.