Вячеслав Володин посетил посвященную Станиславу Говорухину выставку «Вертикаль»

Фото: Володин Саратов

Сегодня, 27 августа, в день кино открылась выставка «Вертикаль» по случаю 85-летия Станислава Сергеевича Говорухина, ее посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Парламентарий поблагодарил Галину Борисовну Говорухину, а также Музей кино за то, что они предоставили возможность соприкоснуться с жизнью знаменитого творца.

Фото: Володин Саратов

- Знаете, человек жив, пока живет память о нем. Нам надо сделать все для того, чтобы память о Станиславе Говорухине жила вечно. Чтобы наши потомки могли познакомиться с его творчеством, лучше узнать человека, который творил в Советском Союзе, создавал шедевры в 90-е и снимал замечательные картины в 2000-х, - сказал Вячеслав Володин, особо отметив то, что Станислав Говорухин успевал совмещать творчество с работой в Госдуме, где он возглавлял Комитет по культуре.

Фото: Володин Саратов

- С Станиславом Сергеевичем знаком с 90-х. Он многое сделал для нашей страны и для наших граждан. До посещения выставки я полагал, что знаю его достаточно хорошо. Но, как оказалось, это не совсем так. Планирую еще раз сюда прийти, чтобы ознакомиться с информацией в спокойной обстановке, - поделился впечатлениями спикер Госдумы и пригласил всех желающих в Музей кино на ВДНХ, где можно ближе узнать Станислава Сергеевича Говорухина.

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