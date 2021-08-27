Саратовец заметил горящий балкон на Техстекло

Фото с места событий

Саратовец заснял в микрорайоне Техстекло пожар: в жилом доме горел балкон. Сегодня, 27 августа, в социальной сети появились фото и видео с места событий.

Как сообщил автор, пожелавший остаться анонимным, в жилом доме по адресу Измайлова, 7 в Саратове произошел пожар.

- Горел балкон на пятом этаже, - пишет аноним в паблике Саратов онлайн.

На предоставленной записи вино, что с балкона действительно валит дым, а на месте присутствуют сотрудники МЧС. Приехали два экипажа.

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