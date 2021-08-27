Посол Германии в России посетил крупное энгельсское предприятие

Фото: Олег Елкис

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германии в РФ господин Геза Андреас фон Гайр посетил филиал ООО «Хенкель Рус», расположенное в Энгельсе.

ООО «Хенкель Рус» - лидер производства бытовой химии в России.

Фото: Олег Елкис

Для высокого гостя провели экскурсию по производственным участкам предприятия, где продолжается поэтапное переоборудование в сфере совершенствования технологий, повышения эффективности и улучшения условий труда. Производительность предприятия была увеличена с 220 тонн до 400 тонн в сутки, благодаря более экономному использованию мощностей и модернизации.

Фото: Олег Елкис

Затем на базе предприятия состоялась панельная дискуссия «Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха», где обсудили перспективы развития российско-германского партнерства.

Президент компании Хенкель в России Сергей Быковских рассказал, что в Саратовской области созданы комфортные условия для бизнеса.

Фото: Олег Елкис

- В Саратовской области чувствуем себя хорошо. Это очень важная территория, мы здесь развиваемся, - сказал он, особо отметив большое количество квалифицированных кадров.

Господин Геза Андреас фон Гайр отметил, что будет очень рад, если в Саратовской области увеличится число немецких компаний: «Однако эффективность привлечения немецкого бизнеса в регион зависит от созданных в нем властями условий».

Также высокий гость посмотрел выставку российских немцев «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись» и возложил цветы памятнику «Российским немцам - жертвам репрессий в СССР», о чем информирует министерство экономического развития Саратовской области.

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