Посол Германии в России посетил крупное энгельсское предприятие

Фото: Олег Елкис
Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германии в РФ господин Геза Андреас фон Гайр посетил филиал ООО «Хенкель Рус», расположенное в Энгельсе.
ООО «Хенкель Рус» - лидер производства бытовой химии в России.
Фото: Олег Елкис
Для высокого гостя провели экскурсию по производственным участкам предприятия, где продолжается поэтапное переоборудование в сфере совершенствования технологий, повышения эффективности и улучшения условий труда. Производительность предприятия была увеличена с 220 тонн до 400 тонн в сутки, благодаря более экономному использованию мощностей и модернизации.
Фото: Олег Елкис
Затем на базе предприятия состоялась панельная дискуссия «Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха», где обсудили перспективы развития российско-германского партнерства.
Президент компании Хенкель в России Сергей Быковских рассказал, что в Саратовской области созданы комфортные условия для бизнеса.
Фото: Олег Елкис
- В Саратовской области чувствуем себя хорошо. Это очень важная территория, мы здесь развиваемся, - сказал он, особо отметив большое количество квалифицированных кадров.
Господин Геза Андреас фон Гайр отметил, что будет очень рад, если в Саратовской области увеличится число немецких компаний: «Однако эффективность привлечения немецкого бизнеса в регион зависит от созданных в нем властями условий».
Также высокий гость посмотрел выставку российских немцев «Немецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись» и возложил цветы памятнику «Российским немцам - жертвам репрессий в СССР», о чем информирует министерство экономического развития Саратовской области.
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