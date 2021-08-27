Сертификат на покупку жилья получила 31 многодетная семья в Саратовской области

Роман Бусаргин на встрече с представителями многодетных семей региона

Стало известно, что 31 многодетная семья в Саратовской области сможет приобрести квартиру с помощью сертификата. Сегодня, 27 августа, председатель правительства Роман Бусаргин встретился с многодетными семьями, которые имею право претендовать на жилье от государства.

- Благодаря поддержке спикера Госдумы РФ более 60 таких семей получат помощь от государства, - заметил Роман Бусаргин.

В рамках госпрограммы в 2021 году уже заключено пять договоров социального найма, приобретено 11 жилых помещений и выдан 31 сертификат на покупку дома или квартиры в любом муниципальном образовании области. В августе пройдут аукционы на реализацию еще 16 помещений.

На данный момент в очереди в министерстве строительства и ЖКХ состоит 62 многодетные семьи, включая тех, кто подал документы в августе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.