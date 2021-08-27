«Привлечь немецкий бизнес – задача муниципалитета»: посол Германии выразил надежду на развитие Саратовской области

Посол Германии на заводе Henkel в Энгельсе

Сегодня, 27 августа, Саратовскую область с официальным визитом посетил посол Германии в России Андреас фон Гайр. Он поделился своим мнением о привлечении немецких компаний для открытия новых производств в Саратовской области.

На заводе Henkel в Энгельсе высокий гость стал участником панельной дискуссии «Устойчивое развитие как рецепт экономического успеха». Отвечая на вопрос журналиста, посол выразил надежду на скорое экономическое развитие Саратовской области, которое привлечет европейских инвесторов и позволит создать условия для открытия новых немецких предприятий на территории региона.

Вместе с тем, господин фон Гайр отметил, что лично поучаствовать в привлечении представителей бизнес-кругов Германии в Саратовскую область – не в его власти.

- Развивать регион, создавать благоприятный инвестиционный климат – это задача муниципальных властей, - рассказал посол.

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